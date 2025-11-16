مصرع صغيرين في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

18 حجم الخط

لقي صغيران مصرعهما متأثرين بإصابات خطيرة عقب تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل كانا يستقلانها، بعد أن اختلت عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق عزبة عبد النبي المظاطي الزراعي عند كوبري بيومي بدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع طفلين.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الطفلين باسم م ع 6 سنوات، وأحمد ع م س 7 سنوات، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ جهات التحقيق التي صرحت بتسليم جثماني الصغيرين إلى أسرتيهما عقب الانتهاء من الإجراءات والتصريح بالدفن.

