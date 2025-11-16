إحالة أوراق شاب للمفتي بعد قتل شقيقته في نجع حمادي

18 حجم الخط

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار محمد الرفاعي وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، شابا بإحالة أوراقه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شقيقته بمحافظة قنا.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2025 عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة مقتولة بسكين في مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتبين أن المتهم في الواقعة هو شقيقها.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي أصدرت الحكم بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي قبل البت في تنفيذ العقوبة.

