تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي

18 حجم الخط

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 4881 لسنة 2024 جنايات زايد، المتهمين بالانضمام لتنظيم "داعش"، إلى جلسة 18 يناير المقبل للاطلاع.

ترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول: تأسيس وقيادة جماعة إرهابية بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهمون من الثاني وحتى الأخير وجهت لهم اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بالإضافة إلى تهم تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.