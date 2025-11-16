الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 4881 لسنة 2024 جنايات زايد، المتهمين بالانضمام لتنظيم "داعش"، إلى جلسة 18 يناير المقبل للاطلاع.

الأمن يكشف حقيقة فيديو تعاطي مخدرات داخل توك توك بالدقهلية

مصرع 3 عناصر خطرة وضبط بؤر إجرامية لجلب وترويج المخدرات والسلاح

ترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول: تأسيس وقيادة جماعة إرهابية بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهمون من الثاني وحتى الأخير وجهت لهم اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بالإضافة إلى تهم تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإرهاب داعش مجمع محاكم بدر تأجيل المحاكمة اخبار الحوادث القضاء المصرى

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو تعاطي مخدرات داخل توك توك بالدقهلية

مصرع 3 عناصر خطرة وضبط بؤر إجرامية لجلب وترويج المخدرات والسلاح

حسن الخاتمة، وفاة شاب أثناء الصلاة داخل مسجد بالسلام

ضبط قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر في الغربية

ضبط قائدي سيارتين ملاكي لتحميلهم الركاب بمقابل مادي في القاهرة

ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب بالقليوبية

ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و9 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

خلاف على أولوية المرور..الأمن يكشف ملابسات فيديو البحيرة

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رئيس اقتصادية قناة السويس: نركز على توطين الصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

وزير الصناعة والنقل: طورنا 14 ميناء وإنشاء 5 آخرى جديدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

المزيد
الجريدة الرسمية