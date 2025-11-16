القبض على موظفة وسيدة أخرى سرقتا خزينة فرع شركة بالوراق

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظفة بأحد فروع شركات الاتصالات في منطقة الوراق، وسيدة أخرى، لاتهامهما بالاشتراك في تنفيذ واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل الفرع تحت تهديد العاملين، وذلك قبل إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي غرفة عمليات المديرية بلاغًا يفيد بقيام سيدة بالدخول إلى فرع الشركة مُشهِرةً سلاحًا أبيض في وجه العاملين، ومُهدِّدة إياهم للاستيلاء على مبلغ مالي.

وبتكثيف التحريات، تبيّن لرجال المباحث أنّ الموظفة العاملة في الفرع كانت قد اتفقت مع المتهمة على تنفيذ الجريمة، ووضعتا مخططًا يسهّل عملية السرقة، قبل تنفيذها بالفعل.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن ضبط المتهمتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولّت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.