حوادث

القبض على موظفة وسيدة أخرى سرقتا خزينة فرع شركة بالوراق

قوات الشرطة
قوات الشرطة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظفة بأحد فروع شركات الاتصالات في منطقة الوراق، وسيدة أخرى، لاتهامهما بالاشتراك في تنفيذ واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل الفرع تحت تهديد العاملين، وذلك قبل إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي غرفة عمليات المديرية بلاغًا يفيد بقيام سيدة بالدخول إلى فرع الشركة مُشهِرةً سلاحًا أبيض في وجه العاملين، ومُهدِّدة إياهم للاستيلاء على مبلغ مالي.

وبتكثيف التحريات، تبيّن لرجال المباحث أنّ الموظفة العاملة في الفرع كانت قد اتفقت مع المتهمة على تنفيذ الجريمة، ووضعتا مخططًا يسهّل عملية السرقة، قبل تنفيذها بالفعل.

وأسفرت جهود البحث والتحري عن ضبط المتهمتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولّت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات.

