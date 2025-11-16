الأحد 16 نوفمبر 2025
تموين الفيوم تحرر 704 مخالفات بالأسواق على مدار أسبوعين

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت عدة حملات، خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير 704 مخالفات تموينيًا متنوعًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، شملت مخالفات فى قطاعات الـمخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية.

حملات علي المخابز

واضاف محافظ الفيوم، أن الحملات فى قطاع المخابز أسفرت عن ضبط 435 مخالفة، تضمنت 97 مخالفة لنقص وزن الخبز، و48 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 مخالفات لعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، و13 مخالفة لتجميع الدقيق البلدي، مخالفة لعدم وجود سجلات، و261 مخالفة أخرى.

 

قطاع الأسواق والمواد البترولية

كما حررت في قطاع الأسواق والمواد البترولية 269 مخالفة متنوعًا، منها  66 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفة لعدم وجود فواتير، و13 مخالفة لانتهاء صلاحية المنتجات، ومخالفتين بدون ترخيص، و16 مخالفة  للذبح خارج المجازر الحكومية، ومخالفة غش تجاري، ومخالفة بضائع مجهولة المصدر، ومخالفتين تجميع دقيق وسلع مدعمة، و42 مخالفة عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت.

دقيق وأسمدة مدعمة، تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

التحفظ على أسطوانات بوتاجاز ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

وأكد محافظ الفيوم، أنه شدد على استمرار الحملات على مدار الأسبوع، لمراقبة الأسواق وتحقيق الاستقرار في الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار.

