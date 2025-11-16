المؤبد لعاطل وشقيقه بتهمة قتل شخص بعيار ناري في القليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه وشقيقه "هارب" بقتل شخص بعيار ناري من سلاح ناري وطعنه بسلاح أبيض والشروع في قتل آخر بعد طعنه بالسلاح الأبيض، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكان قد صدر حكم غيابي من قبل بحق المتهمين، بالإعدام شنقا، إلا أنه بعد ضبط المتهم الأول قام بعمل إعادة الإجراءات الجنائية، وتمت محاكمته اليوم أمام المحكمة، لتصدر حكمها السابق بحقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، وأحمد رأفت الملكى، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة القليوبية الخاص بالقضية رقم 19390 لسنة 2012 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2835 لسنة 2012 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي م أ"، عاطل، الذي تم ضبطه، وشقيقه "حمادة م أ"، عامل، هارب، لأنهما في يوم 16 / 8 / 2012، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا وآخر مجهول المجني عليه، مدحت عبد المعز حسين، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء "فرد خرطوش، مطاوي"، وتنفيذ لمشروعهما الإجرامي توجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من سلاح ناري "فرد خرطوش"، وقام الثاني بضربه بسلاح أبيض "مطواة"، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرعا في قتل المجني عليه محمد أحمد عبد الله، بأن قام المتهم الثاني بطعنه بسلاح أبيض "مطواة " في قدمه، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين أحرزا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، وأحرزا أسلحة بيضاء "مطاوي"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

