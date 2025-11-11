18 حجم الخط

تكثّف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية جهودها لضبط شاب متهم بقتل والدته، بعدما أطلق عليها عيارًا ناريًا في الوجه داخل منزلهما بمنطقة نزلة بهتيم بعزبة العرب بمدينة شبرا الخيمة، ما أسفر عن مصرعها في الحال في واقعة مأساوية أثارت صدمة بين الأهالي.

جهود مكثفة لضبط شاب متهم بقتل أمه بعيار ناري في القليوبية

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث إطلاق نار ووجود جثة لسيدة داخل منزلها.

وانتقلت قوة من المباحث وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المجني عليها لقيت مصرعها متأثرة بطلق ناري في الوجه.

وكشفت التحريات الأولية أن ابن المجني عليها هو مرتكب الواقعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بإطلاق النار عليها من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وحضرت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الجثمان ورفع الأدلة الجنائية.

وقررت نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرفها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.



