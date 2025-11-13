أتوبيس "القائمة الوطنية من أجل مصر" يجوب القليوبية لدعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

انطلقت اليوم فعاليات ميدانية مكثفة لحزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية، حيث بدأ أتوبيس “القائمة الوطنية من أجل مصر” جولات ميدانية بعدد من المراكز والأقسام بالمحافظة، في إطار الحملة الجماهيرية لدعوة المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

وشارك في الجولات النائب الدكتور محمد سليم، مرشح القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن ومساعد أمين التنظيم بالأمانة المركزية للحزب، الذي أكد أن الهدف من هذه الفعاليات هو تحفيز المواطنين على النزول والمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة لدعم مسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد سليم إن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع يجسد وعي الشعب المصري وحرصه على استكمال مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشاركة الانتخابية تمثل رسالة دعم قوية للدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن يواصل تنفيذ برامجه الميدانية في مختلف مراكز القليوبية، بالتعاون مع القيادات الحزبية وأمناء المراكز، لنشر الوعي الانتخابي وتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية، لافتًا إلى أن الوعي الشعبي يمثل حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.

وجابت جولات الأتوبيس مدن بنها، كفر شكر، قليوب، وشبين القناطر، وسط تفاعل جماهيري واسع وترحيب من المواطنين الذين أكدوا دعمهم الكامل للدولة المصرية وحرصهم على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، بما يعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى أبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.