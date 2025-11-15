مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: خطة الاحتلال لتقسيم غزة تهدف لحصار المقاومة

18 حجم الخط

قال اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: إن ما كشفته وثائق التخطيط العسكري الأمريكي، إلى جانب تصريحات لمسؤولين مطلعين حول خطط واشنطن لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين: "خضراء" تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية، و"حمراء" تترك أنقاضا، يعد دليلا واضحا على وجود مخطط أمريكي يستهدف تقسيم القطاع إلى مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية والدولية.

وأكد العمدة في تصريح لـ"فيتو" أن الخطة تهدف إلى حصار حماس والكشف عن الأنفاق، خاصة أن إعادة الإعمار ستكون مقتصرة على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والدولية، أي المنطقة الخضراء، وهو ما يمهد لنزع سلاح المقاومة تدريجيا وإضعاف قدرتها العسكرية.

وأضاف أن العديد من الدول العربية أعربت عن رفضها لهذا التوجه، معتبرة أنه يرسخ الوضع القائم في غزة.

وتابع العمدة أن المخطط الصهيوني يهدف إلى الهيمنة على قطاع غزة، وتقييد حركة حماس، وتكريس الاستيطان داخل القطاع، فضلا عن أن إعادة الإعمار الموجهة ستخدم المصالح الإسرائيلية فقط، إلى جانب منحه إسرائيل غطاء دوليا لاستمرار وجودها العسكري في غزة.

وكشفت وثائق التخطيط العسكري الأمريكي، إضافة إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تدرس تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين: "خضراء" تحت سيطرة إسرائيل والقوات الدولية، و"حمراء" تترك على شكل أنقاض.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان، فإن القوات الأجنبية ستنتشر إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق غزة، مما سيقسم القطاع المدمر بخط يعرف بـ "الخط الأصفر" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية حاليا.

وقال مسؤول أمريكي – فضل عدم الكشف عن هويته –: إن «الهدف هو جعل المنطقة كاملة، لكن ذلك يبقى طموحا وقد يستغرق وقتًا».

ووفق الوثائق، ستبقى المنطقة "الخضراء" تحت سيطرة إسرائيل والقوات الدولية، حيث ستبدأ فيها عمليات إعادة الإعمار، بينما ستترك المنطقة "الحمراء" على شكل أنقاض، ما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع ومدى التزام الولايات المتحدة بحل سياسي دائم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تغيرات متسارعة في خطط إدارة القطاع مستقبلا، إذ تم التخلي هذا الأسبوع عن خطط كانت تروج لإقامة "مجتمعات آمنة بديلة" على شكل مخيمات مسيّجة لمجموعات صغيرة من الفلسطينيين.

