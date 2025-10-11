السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستشار حماس السابق: مصر أفشلت مخطط التهجير القسري وحلم إسرائيل الكبرى

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

وصف أحمد يوسف، المستشار السياسي السابق لحركة حماس وإسماعيل هنية، اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه إنجاز تاريخي للفلسطينيين ونجاح للدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن ردود الفعل بين النازحين كانت فرحًا وابتهاجًا بالاتفاق.

أحقية مصر في إدارة ملف غزة المعقد

وقال يوسف: إن مصر أثبتت أحقيتها في إدارة هذا الملف المعقد بفضل ما تمتلكه من خبرة طويلة في التفاوض مع الإسرائيليين وفهم عميق لطبيعة الشخصية الإسرائيلية وآليات اتخاذ القرار داخلها.
 

وأضاف: "لولا الدور المصري والخبرة المصرية لما نجحت المفاوضات بهذه الصورة الدقيقة والحكيمة".

رفض مصر مخططات التهجير القسري

 

وأشار إلى أن الجانب الأكثر تميزًا في الموقف المصري تمثل في رفض القاهرة القاطع لمخططات التهجير القسري، موضحًا أن هذا الموقف قطع الطريق أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنعه من تحقيق أحلامه التوراتية حول "إسرائيل الكبرى".

وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام" الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس: "هذا أهم إنجاز بالنسبة لنا كفلسطينيين نازحين وموجودين في الخيام، أن مصر وقفت موقفًا شجاعًا وحاسمًا ضد التهجير القسري".

واختتم المستشار السياسي السابق لحماس حديثه بتقديم الشكر والتقدير لمصر على دورها الكبير في إنجاح المفاوضات والوصول إلى الاتفاق، مشيرًا إلى جهود الوسطاء الآخرين مثل قطر والأطراف الدولية التي ساهمت في إنجاح المسار التفاوضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشار إسماعيل هنية إسماعيل هنية مصر التهجير القسري إسرائيل الكبرى نتنياهو

مواد متعلقة

حماس تلاحق عملاء جيش الاحتلال في غزة

حماس: الوسطاء أبلغونا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة غدا بحرية كاملة

أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر

نتنياهو: واصلنا الحرب في غزة رغم كل التحديات

الأكثر قراءة

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أشرف صبحي يزور حسين لبيب ومرتضى منصور

إضافة عبوة زيت خليط تمويني جديدة ضمن المنظومة التموينية بسعر 27 جنيها

من قصص القرآن الكريم، كيف تصرفت الملكة بعد تلقيها كتاب سليمان ولماذا لم تستجب لنصائح مستشاريها؟

محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه بشارع الهرم وبدء عودة الخدمة للمناطق المتأثرة

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي

من قصص القرآن الكريم، الهدهد سببا في إسلام مملكة سبأ

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي فى أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال رسول الله عندما فسر أبو بكر رؤيا شخص أمامه؟

هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم متابعة الأبراج وحظك اليوم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads