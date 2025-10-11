مستشار حماس السابق: مصر أفشلت مخطط التهجير القسري وحلم إسرائيل الكبرى

وصف أحمد يوسف، المستشار السياسي السابق لحركة حماس وإسماعيل هنية، اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه إنجاز تاريخي للفلسطينيين ونجاح للدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن ردود الفعل بين النازحين كانت فرحًا وابتهاجًا بالاتفاق.

أحقية مصر في إدارة ملف غزة المعقد

وقال يوسف: إن مصر أثبتت أحقيتها في إدارة هذا الملف المعقد بفضل ما تمتلكه من خبرة طويلة في التفاوض مع الإسرائيليين وفهم عميق لطبيعة الشخصية الإسرائيلية وآليات اتخاذ القرار داخلها.



وأضاف: "لولا الدور المصري والخبرة المصرية لما نجحت المفاوضات بهذه الصورة الدقيقة والحكيمة".

رفض مصر مخططات التهجير القسري

وأشار إلى أن الجانب الأكثر تميزًا في الموقف المصري تمثل في رفض القاهرة القاطع لمخططات التهجير القسري، موضحًا أن هذا الموقف قطع الطريق أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنعه من تحقيق أحلامه التوراتية حول "إسرائيل الكبرى".

وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام" الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمس: "هذا أهم إنجاز بالنسبة لنا كفلسطينيين نازحين وموجودين في الخيام، أن مصر وقفت موقفًا شجاعًا وحاسمًا ضد التهجير القسري".

واختتم المستشار السياسي السابق لحماس حديثه بتقديم الشكر والتقدير لمصر على دورها الكبير في إنجاح المفاوضات والوصول إلى الاتفاق، مشيرًا إلى جهود الوسطاء الآخرين مثل قطر والأطراف الدولية التي ساهمت في إنجاح المسار التفاوضي.

