حماس: المقاومة تسلمت قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنه بعد شهر من التواصل مع الاحتلال الصهيوني عبر الوسطاء تسلمت المقاومة قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وفي السياق ذاته أعلنت الحركة حماس، أن مكتب إعلام الأسرى قرر الإعلان عن القائمة عبر منصاته الرسمية.

وقبل وقت سابق دعت حركة حماس، الدول الضامنة لاتفاق غزة للتحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى القطاع، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأوضحت حركة حماس أن الحاجة ملحة وعاجلة للإغاثة والإيواء مع استمرار مماطلة الاحتلال في دخول المساعدات والخيام والكرفانات.

