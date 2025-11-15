وزير الخارجية الأسبق: واشنطن أدركت استحالة اقتلاع حماس بالكامل من غزة

18 حجم الخط

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة يتضمن بنودًا إيجابية تستحق النظر بجدية، معتبرًا أنها تتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة، رغم صعوبة الطريق نحو تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية.

مساران متوازيان: مكاسب انتخابية لترامب ومحاولة لتحريك ملف الدولة الفلسطينية

وقال العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة القاهرة والناس، إن هناك سياسات تعرقل مسار الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود مسارين واضحين في التحركات الجارية؛ مسار أمريكي يستهدف تحقيق مكاسب سياسية للرئيس ترامب، مسار آخر يهدف للدفع نحو مباحثات إقامة الدولة الفلسطينية.

خطوط تماس جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

وشدد وزير الخارجية الأسبق على أن التطورات الحالية تشير إلى محاولة لرسم خطوط تماس جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين، في إطار ترتيب المشهد الأمني والسياسي في غزة بعد العمليات العسكرية.

قناعة أمريكية جديدة: القضاء على حماس بالكامل غير ممكن

وكشف العرابي أن واشنطن وصلت إلى قناعة واضحة بأن اقتلاع حركة حماس من قطاع غزة بشكل كامل غير ممكن، لكن يمكن — وفق التصورات الأمريكية — تقليص تسليح الحركة أو حصر نفوذها في منطقة معينة داخل القطاع.

تحذير من ترتيبات على الأرض تمهد لتقسيم غزة

وأشار العرابي إلى أن ما يجري على الأرض يعكس محاولات فعلية قد تفضي إلى تقسيم قطاع غزة، محذرًا من خطورة هذه المؤشرات على مستقبل القضية الفلسطينية.

