حنعمرها تاني، بلدية غزة تطلق حملة لإعادة بناء المدينة المدمرة

غزة، فيتو
أطلقت بلدية غزة حملة رمزية للدعوة إلى إعادة بناء المدينة التي تعرضت لدمار واسع في المباني والبنى التحتية المدنية، خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في 8 أكتوبر  2023 واستمرت لعامين.

وحملت هذه الحملة اسم "حنعمرها تاني"، وانطلقت بمشاركة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والغرفة التجارية، وعدد من المبادرين من كافة الفئات العمرية بينهم أطفال.

وتضمنت الحملة، التي انطلقت من مفترق منطقة السرايا وسط مدينة غزة، تنفيذ أعمال تنظيف للشوارع الرئيسية وإزاحة الركام والنفايات.

كما شملت زراعة أشجار في الشوارع، لتضفي نوعًا من الحياة على المناطق التي ألحقت فيها إسرائيل دمارًا هائلًا.

