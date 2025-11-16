الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

فريق الكرة بالأهلي
فريق الكرة بالأهلي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

