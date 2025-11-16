أحمد الشناوي يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام كاب فيردي

18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني ينوي الدفع بالحارس أحمد الشناوي، ضمن التشكيلة الأساسية للفريق أمام كاب فيردي، للاطمئنان على مستواه ودعمه معنويًا، خاصة أنه يعود للمنتخب الأول بعد غياب طويل بسبب خلاف قديم مع التوأم.

ومن المقرر، أن يحسم حسام حسن قراره بشأن إشراك أحمد الشناوي أساسيًا في تشكيلة منتخب مصر أمام كاب فيردي عقب إنتهاء مران الفريق، اليوم الأحد، خاصة أن محمد الشناوي يعاني من إجهاد عضلي بعد المشاركة مع الأهلي في السوبر المصري.

أحمد الشناوي حارس منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي لتحديد المركز الثالث، غدا الإثنين 17 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر مباراته الأولى أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43.

