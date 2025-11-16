اتحاد الغرف السياحية: نتوقع استقبال 22 مليون سائح في 2026

18 حجم الخط

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قطاع السياحة المصري يحقق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو.

توقعات السياحة الوافدة لمصر 2026

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه من المتوقع أن تتجاوز أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 18 مليون سائح بنهاية عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 22 مليون سائح خلال موسم 2026.

وأشار إلى أن نسب الإشغال الفندقي في مختلف المقاصد المصرية تشهد مستويات مرتفعة جدًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك حاليًا نحو 200 ألف غرفة فندقية فقط، وهو ما يستلزم مضاعفة هذا العدد لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية.

