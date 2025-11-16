الأحد 16 نوفمبر 2025
قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على مناطق بشرق خان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو
أفادت وسائل أعلام فلسطينية، بشن قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على مناطق شرقي مدينة خان يونس وراء الخط الأصفر.

في غضون ذلك، أكدت منظمة الأمم المتحدة، مساء أمس السبت، تضرر أكثر من 13 ألف أسرة من الأمطار في قطاع غزة وآلاف العائلات فقدت القليل الذي كانت تملكه.

الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، في بيان أمس السبت: إن الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح، بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وأضافت الأونروا: الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة، وهي متوفرة لدينا، وندعو إلى السماح لنا بتقديمها للسكان.

معاناة سكان غزة تفاقمت بصورة كبيرة مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي

في السياق ذاته، قالت بلدية غزة: إن معاناة سكان القطاع تفاقمت بصورة كبيرة مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي، مؤكدة أن الأوضاع في عدد من الأحياء باتت “كارثية” نتيجة تجمعات المياه وارتفاع منسوبها في المناطق المنخفضة.

وأوضحت البلدية أن شبكات تصريف مياه الأمطار في أجزاء واسعة من المدينة تعرضت لدمار سابق، الأمر الذي أدى إلى طفح مياه الصرف في الشوارع وتعطل حركة السكان.

وأشارت إلى أن طواقمها تعمل بشكل مكثف على معالجة الانسداد وإعادة فتح مسارات التصريف قدر الإمكان، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالإمكانات المحدودة وازدياد البلاغات من مختلف المناطق في غزة.

