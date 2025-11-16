انطلاق فعاليات المعرض الزراعي الثاني بجامعة قنا

18 حجم الخط

تنطلق غدًا فعاليات المعرض الزراعي الثاني بجامعة قنا، والمقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 بالصالة المغطاة بمقر الجامعة بقنا، بمشاركة واسعة من الهيئات والشركات الزراعية والباحثين والمهتمين بالشأن الزراعي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتي انعقاد المعرض في إطار جهود الجامعة لدعم وتطوير القطاع الزراعي في صعيد مصر، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال توفير منصة تجمع المستثمرين والباحثين والمزارعين لعرض أحدث التقنيات الزراعية وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة الحديثة والتسويق الزراعي.

دعم التنمية الزراعية وخدمة أبناء الصعيد

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، الى أهمية تنظيم هذا الحدث حيث يعكس التزام الجامعة بدورها الوطني في دعم التنمية الزراعية وخدمة أبناء الصعيد.

وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة داعمة للابتكار، وإتاحة الفرصة لعرض التجارب البحثية التي تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعرض يمثل منصة مهمة تجمع الخبراء والمزارعين والمستثمرين، وتتيح المجال لعرض أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية في القطاع الزراعي، بما يعزز التواصل بين الجامعة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص من خلال هذا الحدث على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الزراعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في محافظة قنا وصعيد مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.