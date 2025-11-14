آخر تطورات الحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش

الجمعة 14 نوفمبر 2025
أكدت النقابة العامة للأطباء أنها تتابع على مدار الساعة الحالة الصحية للطبيب المصاب بطلق ناري طائش، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات بقنا، وذلك بالتنسيق المباشر مع نقابة أطباء قنا الفرعية برئاسة د. محمد الديب.

الطبيب تم فصله عن أجهزة التنفس الصناعي واستعاد درجة الوعي

وأوضحت النقابة، أن مجلس نقابة أطباء قنا كان إلى جانب الطبيب منذ اللحظة الأولى لإصابته، متواجدا معه داخل المستشفى على مدار الساعة، لمتابعة حالته الصحية أولا بأول. 

وأشارت إلى أن الطبيب تم فصله عن أجهزة التنفس الصناعي واستعاد درجة الوعي، إلا أن حالته ما تزال خطيرة نظرا لإصابته في العمود الفقري وما ترتب عليها من تأثير على حركة الساقين.

وفي الوقت نفسه، تتابع النقابة العامة الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية لمعرفة الجهة التي أصدرت قرار تنظيم قافلة طبية في منطقة معروفة بتكرار النزاعات القبلية، مطالبة بمحاسبة كل من قصّر وعرض الأطباء للخطر أثناء أداء واجبهم.

