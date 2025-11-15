السبت 15 نوفمبر 2025
إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة إزالة مكبرة  لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، قادها كل من محمود عبد الصبور وسيد إبراهيم نائبي رئيس المركز، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي العامة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال الموجة ٢٧ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ ١٤ قرار إزالة لحالات تعدٍ مستهدفة بإجمالي مساحة  ١٠٨٦٤ م، وقد كانت التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والمونة الإسمنتية تم إزالتها  حتى مستوى سطح الأرض، باستخدام معدات الوحدة المحلية.

حملات إزالة بقنا

وأكد نائبي رئيس المركز، أن الوحدة المحلية ماضية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، في مواصلة جهود التصدي لكافة أشكال التعديات، وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، فضلًا عن إزالة أي تشوينات معدّة لأعمال البناء المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

وتؤكد "رئاسة الوحدة " أنه تم التنبيه على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة أية تعديات تحت أي ظرف، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

