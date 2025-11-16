أخبار مصر: انطلاق مؤتمر "Cairo ICT"، مفاجأة عن الذهب، تصريحات نارية لتريزيجيه، إنذار أمريكي إلى أطراف النزاع في السودان

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

رئيس الوزراء يفتتح اليوم الدورة الـ 29 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي "Cairo ICT"

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2024"، الذي تستضيفه أرض المعارض الدولية بالقاهرة. ويعد هذا الحدث السنوي واحدًا من أبرز الملتقيات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع تحت مظلته كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الصحة يفجر مفاجأة عن متوسط عمر المصريين منذ الستينيات (فيديو)

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن تطور إيجابي في متوسط عمر المصريين.

"نيويورك تايمز": مادورو يتنازل عن موارد فنزويلا لأمريكا لإبعاد شبح الحرب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وافق على التنازل عن جزء من موارد بلاده الطبيعية مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية ودرء العمل العسكري عن بلاده.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها أذربيجان ضد فرنسا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، ومواجهة منتخب نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية فى تصفيات الملحق الأفريقي.

الحذر مطلوب رغم الانحسار، خريطة سقوط الأمطار اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد بنسبة 20% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري فترات متقطعة.

بينهم مصريان، غرق 4 وإنقاذ العشرات في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا (صور)

أعلن الهلال الأحمر الليبي وقوع حادث مأساوي قبالة سواحل مدينة الخمس غرب البلاد بعد انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين بلغ عددهم 95 شخصا بينهم مهاجران من الجنسية المصرية.

النادي وافق والأزمة في اللاعب، آخر تطورات مفاوضات الأهلي وجايس السويدي لضم ديباتي

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن نادي جايس السويدي أبدى مرونة كبيرة في ملف رحيل مهاجمه إبراهيما ديباتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد دخول الأهلي في مفاوضات جادة لضم اللاعب.

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، مفاجأة في عيار 21

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق المحلية والصاغة وفقا لآخر تحديث لها.

فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأحد

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأحد 16 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام ضمن برنامج الدورة السادسة والأربعين من عمر المهرجان والتي افتتحت مساء الأربعاء الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

قليل من الدعم كثير من التعقيد، بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياسة طالبي اللجوء بالعصر الحديث

قالت بريطانيا، أمس السبت، إنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدنمارك الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

تريزيجيه: قطعت عروض بـ 6 أضعاف عرض الأهلي قدام الخطيب (فيديو)

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي كواليس عودته إلى القلعة الحمراء، قائلا: “رفضت عروض بـ 5 و6 أضعاف عرض النادي الأحمر”.

نجم مسلسل "الهيبة" السوري يعتنق الديانة المسيحية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع للممثل السوري أويس مخللاتي داخل إحدى الكنائس، في خطوة تفيد باعتناقه الديانة المسيحية، بعد أن كان ينتمي سابقا إلى الطائفة الدرزية.

اليوم العالمي للتسامح، ماذا قالت الدراسات النفسية عنه ولماذا لم تحتفل به مصر؟

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي لـ التسامح في 16 نوفمبر، من خلال أنشطة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية مدارس وجامعات وعامة الجمهور تنفيذا للقرار 93 لسنة 1995، وجاء ذلك الإجراء في أعقاب إعلان الجمعية العامة في 1995 بأن يكون عام 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح وفقا للقرار 41 /126.

مبعوث ترامب إلى إفريقيا يدعو أطراف النزاع بالسودان للموافقة على "هدنة إنسانية 3 أشهر"

دعا مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إفريقيا مسعد بولس، أطراف النزاع بالسودان للموافقة على "هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر"، واصفا ما يحصل راهنا في السودان بـ"أكبر أزمة إنسانية في العالم".

القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب بـ"الشوم" في المنيا

ألقت مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، تحت إشراف اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، والمقدم عبد الرحمن الغزاوي رئيس المباحث، القبض على شخصين ظهرَا في فيديو متداول أثناء اعتدائهما على شاب بقرية منقطين شمال المنيا.

اليوم، بدء التقديم على 25 ألف شقة تطرحها الإسكان بالمدن الجديدة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين تلبي مختلف رغبات مختلف شرائح الدخل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية، على أن يتم السداد لحجز الوحدات اعتبارًا من اليوم الأحد 16/11/2025 عبر «منصة مصر العقارية».

كان نفسها أرجع الأهلي تاني، تريزيجيه يتحدث عن أوجاع فراق والدته (فيديو)

أعرب محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي عن حزنه الشديد لرحيل والده ووالدته قبل رؤيتهما عودته للنادي الأهلي.

