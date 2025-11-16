بينهم مصريان، غرق 4 وإنقاذ العشرات في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا (صور)

18 حجم الخط

أعلن الهلال الأحمر الليبي وقوع حادث مأساوي قبالة سواحل مدينة الخمس غرب البلاد بعد انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين بلغ عددهم 95 شخصا بينهم مهاجران من الجنسية المصرية.



وذكر الهلال الأحمر في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن الفرق الميدانية تحركت إلى موقع البلاغ فور تلقيه.

وأفاد بأنه تبين أن القارب الأول كان يحمل 26 مهاجرا من بنجلاديش لقي 4 منهم مصرعهم غرقا.

أما القارب الثاني فكان على متنه 69 مهاجرا من بينهم مصريان وعدد كبير من السودانيين، إضافة إلى ثمانية أطفال.

وأكد أنه جرى التعامل مع الحالات وانتشال الضحايا وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح البيان أن فرق الطوارئ التابعة لفرع الخمس شاركت في عمليات الإنقاذ بالتعاون مع خفر السواحل وأمن الموانئ، فيما تم نقل الجثث وتسليمها للجهات المختصة بناء على تعليمات النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

