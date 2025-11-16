اليوم العالمي للتسامح، ماذا قالت الدراسات النفسية عنه ولماذا لم تحتفل به مصر؟

18 حجم الخط

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي لـ التسامح في 16 نوفمبر، من خلال أنشطة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية مدارس وجامعات وعامة الجمهور تنفيذا للقرار 93 لسنة 1995، وجاء ذلك الإجراء في أعقاب إعلان الجمعية العامة في 1995 بأن يكون عام 1995 سنة الأمم المتحدة للتسامح وفقا للقرار 41 /126.



وفي المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر 1995، اعتمدت الدول الأعضاء ـ 185 دولة ـ إعلان المبادئ بشأن بالتسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح، وجاء اختيار هذا التاريخ بمناسبة ذكرى مرور 125 عاما على ميلاد المهاتما غاندي ومرور خمسين عاما على إنشاء منظمة اليونسكو، وينص الميثاق التأسيسي لليونسكو على ضرورة أن يقوم السلام على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر.

الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات



جاء تعريف اليونسكو للتسامح على أنه التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير، وهو الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات المختلطة والمتنوعة في كل مناطق العالم المختلفة، كما عرفت الأمم المتحدة التسامح على أنه يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري للثقافات المختلفة في العالم وأيضا لجميع أشكال التعبير عن الرأي وللصفات الإنسانية المختلفة.

الدعوة من خلال الإعلام



يبدأ الاحتفال باليوم العالمي للتسامح بفتح نقاشات حول أهمية التسامح ومضار التعصب وتأثير العنصرية والتمييز على أفراد المجتمع تضمن البرنامج العالمي للاحتفال بالتسامح أشكالا مع أهمية الدعوة إلى التسامح من خلال وسائل الإعلام إذاعة وصحافة وتليفزيون.

من الأيام الإنسانية العالمية



صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 تنص على التزام الأعضاء والحكومات بالعمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه أينما كان وتشجيع التسامح والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب على اعتبار أن هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.

التشدد يقضي على ثقافة التسامح



وبالرغم من أهمية التسامح فى حياتنا إلا أن مصر لا تهتم بهذا اليوم إلا فيما ندر، حيث تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بالاحتفال بهذا اليوم في مواجهة للتشدد الديني الذي يقضي تماما على ثقافة التسامح.

نشر ثقافة اللاعنف



خصصت منظمة اليونسكو جائزة باسم "مادا نجيت سنج ـ حصلت عليها جمهورية الكونغو عام 2020 ـ بهدف تعزيز قيمة التسامح واللاعنف في الأنشطة المختلفة العلمية والفنية والثقافية والتواصلية، وتكافئ الجائزة الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات التي تتميز بتنفيذ مبادرات جديرة بالتقدير على وجه عام على مدار عدة سنوات، كما ترمي إلى تعزيز التفاهم وتسوية المشكلات الدولية أو الوطنية بروح من التسامح ونشر ثقافة اللاعنف، على أن تمنح الجائزة كل سنتين خلال احتفال رسمي في اليوم العالمي للتسامح 16 نوفمبر.



يرى الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي أن أي ثورات تفرز سلبيات وإيجابيات وتطهر نفسها بنفسها وأن النظام السابق أفرز على مدى سنوات طويلة أخلاق الفساد والكراهية وعدم المبالاة، إلا أنه مع الوقت يعود الإنسان المصري إلى التسامح والتآخي وتجاوز الذات وحب الوطن وقبول الآخر.

يشيع التفاؤل ويحد من الاكتئاب



وفي دراسة أعدتها الدكتورة فيفيان أحمد فؤاد عن التسامح والتدين نشرتها مجلة الإرشاد النفسي عام 1922 أثبتت أنهما أهم محددات التوافق النفسى للإنسان، توصلت فيها إلى أن التسامح من أهم الركائز الأساسية فى علم النفس الإيجابي، ويسهم بدرجة كبيرة في التوافق النفسى وسيادة التفاؤل باعتبارها من ميسرات التفاعل الاجتماعى الإيجابي.

تخفف من المشاعر السلبية

وأضافت الدراسة أن التسامح يخفف من المشاعر السلبية بوجه عام، خاصة تلك المرتبطة بالإساءة واستبدالها بأخرى إيجابية تجاه المسيء مما يقي الأفراد من الاضطرابات النفسية وتسهم في الحد من الاكتئاب والجرائم وتقليل التوترات بين الأفراد.



