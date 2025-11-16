الأحد 16 نوفمبر 2025
مبعوث ترامب إلى إفريقيا يدعو أطراف النزاع بالسودان للموافقة على "هدنة إنسانية 3 أشهر"

دعا مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إفريقيا مسعد بولس، أطراف النزاع بالسودان للموافقة على "هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر"، واصفا ما يحصل راهنا في السودان بـ"أكبر أزمة إنسانية في العالم".

وصرح مبعوث ترامب لوكالة فرانس برس يوم السبت بأن الحرب في السودان تسببت في "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، وندد بـ"الفظائع غير المقبولة".

وقال بولس "يعد الصراع في السودان، من منظور إنساني، حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم وأكبر كارثة إنسانية عالمية. لا سيما ما حدث في الفاشر خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية. لقد شاهدنا جميعا هذه الفيديوهات والتقارير. هذه الفظائع غير مقبولة إطلاقا. يجب أن يتوقف هذا بسرعة كبيرة".

وأشار مسعد بولس إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها في الوساطة يدعون كلا الجانبين إلى الموافقة على "هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر". وقال: "نحثهم على قبول هذا الاقتراح وتنفيذه فورا".

وكانت الولايات المتحدة دعت في سبتمبر،  مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية، يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال إلى حكم مدني، مع التأكيد على عدم مشاركة أي من الأطراف المتحاربة في هذه المرحلة الانتقالية.

وقال مسعد بولس إن الولايات المتحدة، مع شركائها، تأمل في "إحراز تقدم خلال الأسابيع المقبلة" في هذه الخطة الأوسع، التي تشمل انتقالا إلى حكومة مدنية.

وأوضح أن "الأولوية القصوى في الوقت الراهن تبقى للجانب الإنساني والهدنة الإنسانية".

