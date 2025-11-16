وزير الصحة يفجر مفاجأة عن متوسط عمر المصريين منذ الستينيات (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن تطور إيجابي في متوسط عمر المصريين.

وقال إن متوسط العمر في مصر ارتفع إلى 72-73 سنة مقارنة بما كان عليه في الستينيات.



وأضاف “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية “إم بي سي مصر” أمس السبت، أنه تمت إضافة 20 سنة لعمر المصريين بفضل تطور الرعاية الصحية.

وصرح الوزير بأن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 ناقش موضوع "العمر الطويل والصحي" (Healthy Longevity)، مؤكدا أن هذا المحور يحظى باهتمام عالمي متزايد.

وأفاد بأن المؤتمر أصبح أحد أكبر المؤتمرات المتخصصة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن النسخة الحالية شهدت مشاركة قياسية بلغت 46 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وذكر أن المؤتمر لم يقتصر على الجانب الصحي فقط، بل امتد ليشمل محاور التنمية البشرية التي حظيت باهتمام كبير في الجلسات الحوارية وورش العمل.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر تضمن أكثر من 15 محورا رئيسيا تم تناولها، مؤكدا أن هناك لجنة خاصة تتشكل سنويا لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر، مع متابعة دورية لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجاته على المستويين المحلي والدولي.

كما أشار عبد الغفار إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها مصر في المجال الصحي، موضحا أن مدير عام منظمة الصحة العالمية أشاد خلال مشاركته في المؤتمر بالإنجازات المصرية في القضاء على أمراض مثل الحصبة والتهاب الكبد الوبائي والسيطرة على الملاريا وشلل الأطفال.

وكشف الوزير أن مصر حصلت مؤخرا على شهادة القضاء على مرض التراكوما، وهو العدوى البكتيرية التي تسبب العمى، مما يعكس تقدم النظام الصحي المصري على المستوى العالمي.

وأكد أن «كل دولار يتم صرفه على الوقاية من الأمراض أو الاكتشاف المبكر يوفر ما بين 3 إلى 7 دولارات»، أي بعائد يتراوح بين 300% إلى 700%.



وشدد أن ذلك يمثل «اقتصادا» بالعرف الاقتصادي المعروف في حد ذاته، مشيرا إلى أن نجاحات مصر في القضاء على فيروس سي وباقي الأمراض يخلق «الدبلوماسية الصحية» التي تضع نموذج مصر على الخريطة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.