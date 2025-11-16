الأحد 16 نوفمبر 2025
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يعتنق الديانة المسيحية (فيديو)

الممثل السوري أويس
الممثل السوري أويس مخللاتي، فيتو
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع للممثل السوري أويس مخللاتي داخل إحدى الكنائس، في خطوة تفيد باعتناقه الديانة المسيحية، بعد أن كان ينتمي سابقا إلى الطائفة الدرزية.

ويأتي هذا الظهور تتويجا لسلسلة من المنشورات السابقة لمخللاتي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديا الصليب، بما في ذلك مقطع سابق من داخل أبرشية.

يذكر أن الممثل متزوج من الشابة اللاتينية ميشيل سكارليت سانشيز، وقد حقق شهرة ملحوظة في السنوات الأخيرة عبر مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية العربية، أبرزها مسلسل "الهيبة" حيث جسد شخصية "صخر شيخ الجبل" إلى جانب الممثل السوري تيم حسن.

