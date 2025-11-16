نجم مسلسل "الهيبة" السوري يعتنق الديانة المسيحية (فيديو)

18 حجم الخط

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع للممثل السوري أويس مخللاتي داخل إحدى الكنائس، في خطوة تفيد باعتناقه الديانة المسيحية، بعد أن كان ينتمي سابقا إلى الطائفة الدرزية.

ويأتي هذا الظهور تتويجا لسلسلة من المنشورات السابقة لمخللاتي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديا الصليب، بما في ذلك مقطع سابق من داخل أبرشية.

يذكر أن الممثل متزوج من الشابة اللاتينية ميشيل سكارليت سانشيز، وقد حقق شهرة ملحوظة في السنوات الأخيرة عبر مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية العربية، أبرزها مسلسل "الهيبة" حيث جسد شخصية "صخر شيخ الجبل" إلى جانب الممثل السوري تيم حسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.