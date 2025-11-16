منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم اليوم تحضيراته لودية الجزائر الثانية

18 حجم الخط

يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مساء اليوم الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الجزائر الرديف، في ثاني وديات الفريقين خلال 72 ساعة.

وتأتي المواجهة في إطار تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر الثاني مرانا خفيفا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان.

موعد ودية مصر والجزائر الثانية

ويلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، غدا الإثنين، نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، في الودية الثانية بين الفريقين، في ختام تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنطلق الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءًا، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

وقرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا.

استبعاد السولية وشلبي من معسكر منتخب كأس العرب

كما تقرر استبعاد كل من عمرو السولية مصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب في قطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.