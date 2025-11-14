الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يعدل موعد ودية منتخبي مصر والجزائر الثانية

ودية مصر والجزائر،
ودية مصر والجزائر، فيتو
18 حجم الخط

 تقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة منتخب مصر الثانى المشارك في كأس العرب أمام نظيره منتخب الجزائر في الودية الثانية المقررة يوم الإثنين المقبل، لتقام في الساعة الرابعة مساءً بدلا من السادسة على استاد القاهرة.

منتخب مصر يتخطى الجزائر بثلاثية

وفاز منتخب مصر المشارك في كأس العرب على نظيره منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين. 

منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

تقدم منتخب الجزائر بهدف أول عن طريق عادل بولبينة في الدقيقة 33، ثم تعادل إسلام عوض لمصر في الدقيقة 41، ثم عاود منتخب الجزائر التقدم بهدف ثان في الدقيقة 67 عن طريق نسيم الغول، ثم تعادل منتخب مصر عن طريق رجب نبيل لمصر في الدقيقة 81. 

موعد ودية مصر والجزائر الثانية 

ويلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، يوم الإثنين المقبل، نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، في الودية الثانية بين الفريقين، في ختام تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنطلق الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءا، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 ويعلق عليها محمد الشاذلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر المشارك في كأس العرب منتخب الجزائر بطولة كأس العرب موعد ودية مصر والجزائر الثانية

مواد متعلقة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يفوز على الجزائر 3-2 وديا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر

حكام مباراتي مصر أمام الجزائر وديا ضمن استعدادات كأس العرب

قبل كأس العرب، منتخب مصر ضحية غياب التنسيق

الأكثر قراءة

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

نقيب المهندسين: إجراءات قانونية لإسقاط عضوية المتهم بقتل زميله في كرموز

حسام حسن: غياب 8 لاعبين أساسيين سبب الخسارة أمام أوزبكستان بثنائية

خدمات

المزيد

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفر مكانته في وجدان الأمة، برنامج "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو)

مكة والمدينة، فضائل لا تُحصى ومميزات يتفرد بها الحرمان الشريفان

60 % نسبة الطلاق خلال أول 5 سنين زواج، يسري جبر يكشف سبب انهيار البيوت (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية