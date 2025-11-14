اتحاد الكرة يعدل موعد ودية منتخبي مصر والجزائر الثانية

18 حجم الخط

تقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة منتخب مصر الثانى المشارك في كأس العرب أمام نظيره منتخب الجزائر في الودية الثانية المقررة يوم الإثنين المقبل، لتقام في الساعة الرابعة مساءً بدلا من السادسة على استاد القاهرة.

منتخب مصر يتخطى الجزائر بثلاثية

وفاز منتخب مصر المشارك في كأس العرب على نظيره منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو

تقدم منتخب الجزائر بهدف أول عن طريق عادل بولبينة في الدقيقة 33، ثم تعادل إسلام عوض لمصر في الدقيقة 41، ثم عاود منتخب الجزائر التقدم بهدف ثان في الدقيقة 67 عن طريق نسيم الغول، ثم تعادل منتخب مصر عن طريق رجب نبيل لمصر في الدقيقة 81.

موعد ودية مصر والجزائر الثانية

ويلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، يوم الإثنين المقبل، نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، في الودية الثانية بين الفريقين، في ختام تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنطلق الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءا، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 ويعلق عليها محمد الشاذلي.

