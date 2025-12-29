بعد لقاء ترامب وزيلينسكي، ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين مع ‍ترقب المستثمرين لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على الإمدادات، بينما لا تزال هناك عقبة رئيسية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.94 في المئة إلى 61.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.12 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.⁠95 في المئة إلى 57.28 دولار.



وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين في المئة يوم الجمعة حيث وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح ⁠في الأفق وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المحلل في شركة «هايتونج فيوتشرز» يانغ آن «يعد استمرار التوترات الجيوسياسية هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف يانغ «شهد الشرق الأوسط أيضا اضطرابات في الآونة الأخيرة مع شن ‌السعودية غارات جوية على اليمن وتصريحات إيران بأنها في (حرب شاملة) مع ⁠الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل».

وتابع: «قد يكون هذا هو ما يدفع مخاوف السوق في شأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد ⁠إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يقتربان كثيرا، وربما يكونان قريبين جدا» من ‌التوصل إلى ⁠اتفاق لإنهاء الحرب ‍في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف الزعيمين بأن بعض التفاصيل الشائكة لا تزال عالقة.

وأضاف ترامب أنه سيتضح «في غضون أسابيع قليلة» ما إذا كانت المفاوضات لإنهاء الحرب ستنجح أم لا.

ومن ⁠المتوقع أن يتم تداول ‍النفط الخام ⁠في نطاق يتراوح بين 55 و60 دولارا مع ترقب الإجراءات الأميركية ضد شحنات النفط الفنزويلية وأي تداعيات محتملة للضربة العسكرية الأميركية ضد أهداف تنظيم داعش في نيجيريا التي تنتج نحو 1.5 مليون برميل يوميا.



