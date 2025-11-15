شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والمستندات المطلوبة

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة أخصائي سياحة بمحطتي (أسوان / الغردقة بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا)

أولا الشروط العامة: -

مؤهل عال مناسب ويفضل ان يكون مسبوقًا بثانوية عامة لغات.

إجادة اللغة الإنجليزية اجادة تامة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

قبول العمل بنظام النوبات.

السن لا يزيد عن (۳۰) سنة عند بداية قبول الطلبات.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الاعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

بالنسبة للمتقدمين لمحطة (اسوان) أن يكون من ابناء محافظة (أسوان) أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية (البطاقة سارية).

بالنسبة للمتقدمين لمحطة (الغردقة) أن يكون من ابناء محافظة البحر الأحمر أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية (البطاقة سارية).

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران.

اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالشركة.

ثانيا إجراءات التقديم: -

تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني

وذلك خلال الفترة من ۲۰۲5/۱۱/۲۰ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠

يتم تقديم صورة ضوئية من المستندات التالية بعد الاطلاع على أصولها في الميعاد الذي تحدده الشركة بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات

وقبل بدء فترة الاختبارات وهي:

يتم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها في الخزينة الشركة لا ترد.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة الشروط الواردة بعاليه، أو بأي طلبات لم ترد خلال فترة تقديمها على الموقع الالكتروني، أو حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر لذلك.

شهادة الميلاد

شهادة الخدمة العسكرية

بطاقة الرقم القومي (سارية)

السيرة الذاتية (cv)

المؤهل الدراسي

عدد (۲) صورة شخصية

