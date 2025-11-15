جامعة عين شمس تنظم معرض المنتجات الاستهلاكية

18 حجم الخط

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة عين شمس بمشاركة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية وبنك مصر “معرض المنتجات الاستهلاكية” برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة والذى يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى بصالة الألعاب الرياضية بالحرم الجامعي (ب) - كلية التجارة.

ويقدم المعرض مختلف المنتجات من "ملابس - مفروشات منتجات جلدية - بطاطين - منتجات بلاستيكية"وذلك بإشراف اللواء حسام الشربيني - أمين الجامعة المساعد لشؤون المجتمع والبيئة

وأشادت غادة فاروق بالتعاون المثمر بين الجامعة والمنطقة الصناعية لوزارة الداخلية وبنك مصر مؤكد أن تضافر الجهود والتعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وفقًا للاستراتيجيات والخطط الوطنية ويضمن التنسيق المستمر وتوجيه الجهود نحو تحسين ورفع مستوى المعيشة وتوفير احتياجات أبناء الجامعة ومنتسبيها بأسعار تنافسية.

كما نوهت إلى حرص القطاع على تنظيم معارض متنوعة تلبي احتياجات المجتمع الجامعى وتدعم الصناعات الوطنية المختلفة لخلق أسواق جديدة أكثر انتشار بين طلاب الجامعة.

