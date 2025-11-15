أبرز توصيات مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس

18 حجم الخط

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس: عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس من الخارج والأستاذ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

استهل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم المتواصلة في دعم العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع تمت المصادقة على محضر مجلس شؤون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة في 21 أكتوبر 2025، وكذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة للمجلس بجلستها المنعقدة في 4 نوفمبر 2025.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث تم النظر في اقتراح مجلس كلية التمريض" المعهد الفنى للتمريض الدمرداش " بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٥/٩/٢٤م بشأن وضع مقترح وآلية تأهيل الطلاب للتخرج وذلك بعد الانتهاء من فترة التدريب الإجبارية بعمل معدل تراكمي لطلاب المعهد الفنى للتمريض ( الدمرداش) التابع للكلية.

كما تم النظر في اقتراح الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب إدراج خدمتي (مقابل استلام الشهادات الكرتونية - مقابل استعجال الشهادات الكرتونية) ضمن خدمات الخريجين بالجامعة على منصة UMS، وذلك على أن يقوم الخريج بتقديم الطلب ويتم تعليقه لحين الرد من قبل موظفي الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب إما بالموافقة أو الرفض وفقًا لحالة الشهادات (محررة وتم تسليمها للكليات - لم تحرر)، مع حذف خدمة إستلام الشهادات الكرتونية من خدمات الكليات على منصة UMS.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على أهمية الاستمرارية فى تطوير منظومة الخدمات الطلابية بما يواكب التحول الرقمي في الجامعة، ويسهم في تيسير الإجراءات على الطلاب والخريجين وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الإداري والأكاديمي.

كذلك أوصي الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، خلال فاعليات الجلسة إبراهيم سعيد حمزه، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الرحلات العملية بعدد من كليات الجامعة وهي (العلوم -الآثار - الزراعة - البنات - الآداب - التربية) وهو ما تم فعليا عقب إنتهاء المجلس مباشرة حيث تم تدبير الموارد المالية اللازمة (مناصفة بين الموازنة والحسابات الخاصة) ودعم الرحلات العملية بالكليات وإخطارهم بذلك.

واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الجامعة على استمرار العمل الجماعي من أجل تطوير العملية التعليمية، وتعزيز الخدمات الطلابية، وتهيئة بيئة جامعية محفزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.