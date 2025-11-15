"الملكية الفكرية وإتاحة الدواء" ورشة عمل بجامعة عين شمس

18 حجم الخط

ينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-IHUB بجامعة عين شمس ورشة عمل عن " الملكية الفكرية وإتاحة الدواء"، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، أمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيڤين عاصم المدير التنفيذي لقطاع الإبتكار والتدريب، إشراف وتنفيذ محمد مجدي مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ١٨/١٧ من الشهر الجارى.

حيث تأتي هذه الفعالية انطلاقا من الدور الريادي للجامعة فى دعم منظومة الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وكذلك حرصها على تعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية ودورها فى إتاحة الدواء وضمان الوصول العادل للعلاجات بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

