إحباط محاولة تهريب أدوية حول جسد راكبة في مطار الإسكندرية

تمكن رجال الجمارك بمطار الاسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية ولقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول علي رحلة طيران بيجاسوس اشتبه محمود الشيشيني ومحمد عبدالسلام رئيسا الوردية في الراكبة ن.ا.ح مصرية الجنسية، حيث تلاحظ بمراجعة جواز سفرها كثرة تردداتها وسفرها على فترات متقاربة، وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة كمال عبدالحافظ ومحمد علي حنيش رئيسا قسم الفحص بالاشعة تحت اشراف إسلام قباري مدير إدارة الفحص تم الاشتباه في وسادة العنق الخاصة بالراكبة لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة، وبتفتيش وسادة الرقبة الخاصة بالراكبة تبين وجود عدد واحد وأربعين علبة دواء بشري فارغة مدون عليها RILUTEK 50 mg، وبعرض الراكبة على جهاز فحص الأفراد بالأشعة تلاحظ ظهور علامات اشتباة على صورة فحص جسد الراكبة.

قام هشام عقل مدير الجمرك بتشكيل لجنة من أحمد خليفة مأمور الحركة ومايكل نبيل رئيس الوردية يحضور مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ونادر سامي مأمور الامن الجمركي لتفتيش امتعة الراكبة وكذا تفتيشها ذاتيا بمعرفة نعمة الله محمد وأميرة محمود مأموري الحركة.

وبتفتيش أمتعة الراكبة لم يتم العثور علي شئ وبتفتيش الراكبة ذاتيا تم العثور علي عدد ۸۲ شریط دواء بشري مدون عليه RILUTEK 50mg وواحد قلم معبًا للحقن مدون عليه Emgality 120mg و٣سرنجة معبأة للحقن مدون عليها SKYRIZI M150G، بخلاف العبوات الفارغة التي ضبطت في وسادة الرقبة الخاصة بالراكبة.

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ ٢٥١ ألف و٢٩٣ جنيه.

وتقدر التعويضات المستحقة بمبلغ ٥٠٢ ألف و٥٨٦ جنيه.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2025

وقام بتحريز المضبوطات اميرة محمود وأحمد خليفة مأموري الحركة، تحت اشراف كريم صبحي مدير ادارة الوديعة وتم ايداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

