الجمعة 14 نوفمبر 2025
قادة الفكر العلمي في العالم يجتمعون بالقاهرة 11 ديسمبر

تستضيف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كوكبة من أبرز العلماء وقادة المؤسسات الأكاديمية الدولية، ضمن فعاليات المؤتمر الثلاثي لشبكة الأكاديميات العالمية  (IAP 2025)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 103 أكاديميات من 80 دولة،يوم 11 ديسمبر 2025  بالعاصمة  الجديدة.
 

من بين المتحدثين:الدكتورة أمينة غريب فقيم – الرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس، وعالمة كيمياء بارزة حاصلة على جائزة لوريال–اليونسكو للنساء في العلوم.

السير مارك وولبورت – الرئيس التنفيذي الأول لمؤسسة UKRI والمستشار العلمي الأسبق لحكومة المملكة المتحدة.

الدكتور بيجي هامبورج – الرئيسة المشاركة لشبكة الأكاديميات العالمية (IAP) والمفوضة السابقة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

الدكتورة هيلينا نادر – رئيسة الأكاديمية البرازيلية للعلوم ونائبة رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم (TWAS).

الدكتور توماس إلمكفست – أستاذ إدارة الموارد الطبيعية وخبير دولي في الاستدامة والبيئة الحضرية، وقائد مشروع الأمم المتحدة "مدن وتنوع حيوي". 

الدكتورة آن إفرُسي – المديرة السابقة لمعمل الأحياء الجزيئية الأوروبي (EMBL) وصاحبة اكتشافات رائدة في علم الأجنة الجزيئي. 

الدكتور جيانفرانكو باتشيوني – أستاذ كيمياء المواد بجامعة ميلانو، وأحد رواد أبحاث التحفيز الكيميائي الذري.

الدكتورة كارين ستراير – أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة ويسكونسن ماديسون، ورائدة أبحاث الرئيسيات وجهود حفظ التنوع الحيوي.

الدكتور فرانسيس أندريه وولمان – مدير أبحاث بالمركز القومي الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) ومكتشف آليات جديدة لتنظيم عملية البناء الضوئي.

ويجتمع هؤلاء القادة في القاهرة، لبحث مستقبل العلوم والسياسات من أجل عالم أكثر استدامة وإنصافًا.

