تونس تودّع كأس العالم للشباب بعد الخسارة أمام النمسا في دور الـ32

غادر منتخب تونس بطولة كأس العالم للشباب بعد خسارته أمام منتخب النمسا بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

سقوط تونس 

وقدّم نسور قرطاج أداءً جيدًا خلال مراحل من المباراة، إلا أن المنتخب النمساوي نجح في تسجيل هدفين حاسمين أنهيا طموحات المنتخب التونسي في مواصلة المشوار والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ورغم توديع البطولة، فقد حظي المنتخب التونسي بإشادة جماهيره بعد أداء مشرف في دور المجموعات، تمكّن خلاله من خطف بطاقة العبور للأدوار الإقصائية، قبل أن تتوقف مسيرته أمام منافس قوي أثبت أفضليته على أرض الملعب.

ومن المنتظر أن يعود المنتخب إلى تونس خلال الأيام المقبلة لبدء تقييم المشاركة والعمل على تطوير الجيل الحالي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وسط آمال بأن يكون هذا الظهور خطوة مهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لكرة القدم التونسية على مستوى الفئات السنية.

