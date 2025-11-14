الجمعة 14 نوفمبر 2025
للأهلي والزمالك والمصري، رابطة الأندية تعلن عن تعديلات في جدول الدوري

 أعلنت رابطة الأندية عن تعديل عدد من المباريات في الدوري المصري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

 

تعديلات في جدول الدوري المصري

 وقالت رابطة الأندية عبر موقعها الرسمي:  تقرر إقامة المباريات الآتية في الجولة الرابعة عشر من المرحلة الأولى لبطولة دوري nile موسم 2025 - 2026 طبقًا للآتي: 

إقامة مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي على ستاد السلام وذلك بدلا من إقامتها على ستاد القاهرة يوم السبت 22 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً

إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الاربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً وذلك بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساءً.

إقامة مباراة الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة خمسة مساءً بدلا من إقامتها يوم الاربعاء 26 نوفمبر المقبل.

إقامة مباراة المصري ووداي دجلة على ستاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساء بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

