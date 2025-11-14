تصفيات كأس العالم، بولندا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة هولندا مع بولندا بتقدم الأخير بهدف دون رد في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل بولندا هدف التقدم في الدقيقة 42 عن طريق كيميسكي.

ويتصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة السابعة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا الثانية ما يعني أن الفوز عليها سيضمن له الصدارة وبطاقة العبور المباشرة إلى كأس العالم قبل مواجهة الجولة الأخيرة أمام ليتوانيا.

حراسة المرمى: بارت فيربوجين

خط الدفاع: جوراين تيمبير، فيرجيل فان ديك، وميكي فان دي فين، لوتشارل غيرترويدا.

خط الوسط: جاستن كلويفرت، فرينكي دي يونج، ريان جرافينبيرش، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، دونيايل مالين.

