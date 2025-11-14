السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، بولندا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول

هولندا وبولندا
هولندا وبولندا
18 حجم الخط

 انتهى الشوط الأول من مباراة هولندا مع بولندا بتقدم الأخير بهدف دون رد في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل بولندا هدف التقدم في الدقيقة 42 عن طريق كيميسكي.

ويتصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة السابعة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا الثانية ما يعني أن الفوز عليها سيضمن له الصدارة وبطاقة العبور المباشرة إلى كأس العالم قبل مواجهة الجولة الأخيرة أمام ليتوانيا.

حراسة المرمى: بارت فيربوجين

خط الدفاع: جوراين تيمبير، فيرجيل فان ديك، وميكي فان دي فين، لوتشارل غيرترويدا.

خط الوسط: جاستن كلويفرت، فرينكي دي يونج، ريان جرافينبيرش، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، دونيايل مالين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجموعة السابعة تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم 2026 تعادل تصفيات كأس ترتيب المجموعة السابعة صفيات كأس العالم 2026 كاس العالم 2026

مواد متعلقة

للأهلي والزمالك والمصري، رابطة الأندية تعلن عن تعديلات في جدول الدوري

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

الزمالك يعلن الحداد على وفاة محمد صبري، ومعاش شهري لأسرته

الشيبي على الدكة، تشكيل المغرب لمباراة موزمبيق وديا

الأكثر قراءة

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثيرا

نقيب المهندسين: إجراءات قانونية لإسقاط عضوية المتهم بقتل زميله في كرموز

تصفيات كأس العالم، بولندا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

الطفل عمر علي عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" وتعليق خاص من وزيرالأوقاف (فيديو)

حفر مكانته في وجدان الأمة، برنامج "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية