المغرب يكتفي بهدف في شباك موزمبيق وديًا

المغرب
المغرب
فاز منتخب المغرب على موزمبيق بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت اليوم استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا.

وسجل هدف المغرب لاعبه عز الدين أوناحي في الشوط الأول من اللقاء.

وكشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي عن تشكيلة أسود الأطلس لمباراة موزمبيق الودية.

تشكيل المغرب أمام موزمبيق 

بونو - سايس - مزراوي - أمرابط - ياميق - الزلزولي - أوناحي - صلاح الدين- العيناوي - دياز - الكعبي.

الصورة

وتواجد محمد الشيبي لاعب بيراميدز على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، على أرضية ملعب طنجة الكبير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

