ألمانيا تفوز على لوكسمبورج بهدفين بتصفيات المونديال

18 حجم الخط

فاز منتخب ألمانيا أمام لوكسمبورج بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت على استاد "لوكسمبورج"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامته في أمريكا والمكسيك وكندا.

وأحرز هدفي منتخب ألمانيا، نيك فولتماده في الدقيقتين 49 و 69.

تشكيل منتخب ألمانيا ضد لوكسمبور

بومان. باكو، تاه، والديمار أنتون، ديفيد راوم؛ بافلوفيتش، جوريتزكا؛ جنابري، فيرتز، سانى؛ نيك فولتماده.

تشكيل لوكسمبورج



ويحتل منتخب ألمانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن سلوفاكيا الوصيف، فيما يأتي منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب لوكسمبورج الترتيب بدون رصيد من النقاط.

يتطلع منتخب الماكينات إلى الفوز على لوكسمبورج من أجل تعزيز صدارته للمجموعة الاقتراب خطوة من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب المانشافت مباراة لوكسمبورج وسط عدة غيابات بارزة، يتصدرها جواو كيميتش جمال موسيالا وأنتونيو روديجر وكاي هافيرتز ونيكلاس فولكروج ومارك آندريه تير شتيجن ونيكو شلوتربيك.

وكان كيميتش أحدث إصابات المنتخب الألماني، وهو ما سيضع جوليان ناجلسمان المدير الفني في أزمة دفاعية قبل مواجهة لوكسمبورج.

خاض منتخب ألمانيا 3 مباريات في مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بالمجموعة الأولى وفاز في 3 وخسر مباراة، بينما هُزم لوكسمبورج في الثلاث مباريات التي لعبها بمشوار تصفيات المونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.