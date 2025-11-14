منتخب مصر يودع كأس العالم للناشئين بعد الخسارة أمام سويسرا 3-1

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، ودع منتخب مصر مونديال الناشئين، بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ 32 من البطولة المقام حاليًّا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأحرز هدف سويسرا الأول نفيو شيرر مع الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الهدف الثاني إيثان بروشيز في الدقيقة 39 من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني أحرزت سويسرا الهدف الثالث بالدقيقة 58 عن طريق جين ستيل، قبل أن يسجل أنس رشدي هدف مصر الوحيد في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين تشكيلة الفراعنة الصغار أمام المنتخب السويسري.

تشكيل منتخب مصر أمام سويسرا

منتخب سويسرا للناشئين، فيتو

وتحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في قطر وجاءت على النحو التالي:

مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد بلجيكا

مصر ضد سويسرا

أيرلندا ضد كندا

المغرب ضد الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد باراجواي

فرنسا ضد كولومبيا

تونس ضد النمسا

إنجلترا ضد كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد كوريا الشمالية

اليابان ضد جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد التشيك

كرواتيا ضد أوزبكستان

السنغال ضد أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

