محافظ الإسماعيلية يشيد بالتزام عدد من أصحاب المحال بالنظافة (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، شارع السلطان حسين، أحد أهم الشوارع التجارية بالمحافظة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بالشارع الإسماعيلي.

رسالة شكر لأصحاب المحال الملتزمين بالحفاظ على البيئة

وخلال الجولة، وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لأصحاب المحال الملتزمين بنظافة واجهاتهم ومحيطهم، مشيدًا بروح التعاون والمسؤولية لديهم، ومؤكدًا أن نظافة الشارع تعكس وعي المجتمع وحضارته.

محافظ الإسماعيلية بجولة مفاجئة بشارع السلطان حسين، فيتو

تشديدات على ضرورة استمرار الحملات

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استمرار حملات النظافة اليومية والمتابعة الميدانية الدقيقة، وإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة أمامها والتنسيق مع حي أول بشأن أوقات رفع المخلفات أولًا بأول.

محافظ الإسماعيلية يوجه بمتابعة حركة الدراجات البخارية غير المرخصة

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية، أمير عبد الله رئيس حي أول، ومباحث قسم أول والجهات المعنية، بمتابعة حركة الدراجات البخارية غير المرخصة، وغلق فتحات قسم أول القديم ؛ حفاظًا على المظهر العام، إلى جانب رفع المتسولين من الشوارع الرئيسية.

محافظ الإسماعيلية بجولة مفاجئة بشارع السلطان حسين، فيتو

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، ومتابعة أي شكاوى ميدانيًا لضمان سرعة الاستجابة.

واختتم المحافظ جولته، بالتأكيد على أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة هما السبيل للحفاظ على ما يتم في ملف النظافة والتجميل، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية تستحق أن تظل مدينة نظيفة وجميلة تليق بتاريخها ومكانتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.