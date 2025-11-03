محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير طريق البلاچات ومنتجع الفيروز

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتفقد أعمال التطوير بطريق عبد المنعم عمارة (البلاچات) وأعمال المرحلة الأولى من تطوير منتجع الفيروز السياحي، وإنشاء محال تجارية ومسار للدراجات وتطوير الميدان بالمنطقة.

أبرز المنافقين خلال الجولة

وذلك بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، وأمير عبدالله رئيس حي أول الإسماعيلية.

جانب من أعمال التطوير،فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه حريص على تطوير أصول المحافظة وتعظيم الاستفادة منها من خلال مشروعات جديدة؛ بهدف الاستفادة من المقومات السياحية المتميزة التي تمتلكها.

إعداد خطة تطوير متكاملة

وجديرًا بالذكر، أنه خلال الفترة الماضية، جرى العمل على إعداد خطة متكاملة لتطوير منتجع الفيروز في الإسماعيلية بما يواكب متطلبات السياحة الحديثة ويجعله أحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية على مستوى مدن القناة.

وتتضمن خطة التطوير إنشاء مناطق ترفيهية جديدة، ومسار للدراجات، ومناطق خدمية متكاملة، إلى جانب استحداث أنشطة بيئية ورياضية تهدف إلى جذب الزائرين طوال العام.

ويأتي ذلك في إطار توجه المحافظة نحو دعم الاستثمار السياحي، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها محافظة الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.