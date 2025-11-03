الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير طريق البلاچات ومنتجع الفيروز

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتفقد أعمال التطوير بطريق عبد المنعم عمارة (البلاچات) وأعمال المرحلة الأولى من تطوير منتجع الفيروز السياحي، وإنشاء محال تجارية ومسار للدراجات وتطوير الميدان بالمنطقة. 

أبرز المنافقين خلال الجولة 

 

وذلك بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، وأمير عبدالله رئيس حي أول الإسماعيلية. 

 

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه حريص على تطوير أصول المحافظة وتعظيم الاستفادة منها من خلال مشروعات جديدة؛ بهدف الاستفادة من المقومات السياحية المتميزة التي تمتلكها.

 

إعداد خطة تطوير متكاملة 

 

وجديرًا بالذكر، أنه خلال الفترة الماضية، جرى العمل على إعداد خطة متكاملة لتطوير منتجع الفيروز في الإسماعيلية بما يواكب متطلبات السياحة الحديثة ويجعله أحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية على مستوى مدن القناة.

 

 

وتتضمن خطة التطوير إنشاء مناطق ترفيهية جديدة، ومسار للدراجات، ومناطق خدمية متكاملة، إلى جانب استحداث أنشطة بيئية ورياضية تهدف إلى جذب الزائرين طوال العام. 

 

ويأتي ذلك في إطار توجه المحافظة نحو دعم الاستثمار السياحي، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها محافظة الإسماعيلية. 

 

