عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

العصائر من المشروبات اللذيذة التى يعشقها الصغار كثيرا، حيث يفضل الصغار تناولها طوال الوقت، ولها انواع عديدة سواء طبيعية أو جاهزة.

وتهتم معظم الأمهات بتقديم العصائر بأنواعها للصغار، ولكن تجهل بعضهن الأنواع التى يمكن أن تشكل خطورة على صحة الطفل وبالتالى يجب الاقلال من تقديمها.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك عصائر يفضل الاقلال من تقديمها للطفل فى حالة تقديمها بشكل يومى، لأنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية على المدى الطويل.

عصائر يجب الاقلال من تقديمها للطفل

وأضاف عبد الحميد، أن من العصائر التى يجب الاقلال من تقديمها للطفل حفاظا على صحته:-

العصائر المعلبة والمصنعة، لانها غنية بالسكر ومواد حافظة تضر بصحة الطفل، وتسبب تسوس الأسنان وزيادة الوزن، كما أنها لا تحتوي على الفيتامينات والألياف مثل الفاكهة الطازجة.

عصير البرتقال بكثرة، رغم انه مفيد، إلا إنه حمضي جدًا ويمكن أن يسبب تهيج المعدة وتسوس الأسنان، كما أن الإكثار منه قد يسبب إسهال للأطفال.

عصير الجزر بكثرة، لأن الإفراط فيه يمكن أن يسبب اصفرار لون الجلد بسبب مادة البيتا كاروتين، كما يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي فى حالة إصابة الطفل بحساسية للجزر.

العصائر الحمضية بشكل عام مثل (ليمون، جريب فروت، أناناس)، فهى حمضية جدًا، وبالتالى يمكن أن تسبب تهيج للمعدة وارتجاع حمضي عند الأطفال، كمت تؤثر على مينا الأسنان فى حالة شربها بكثرة.

العصائر الغنية بالفركتوز مثل التفاح والكمثرى بكثرة، لأنها يمكن أن تسبب انتفاخ ومغص وإسهال عند الأطفال المصابين بحساسية الفركتوز.

العصائر

نصائح لتقديم العصائر لطفلك بشكل صحي

وتابع، أن هناك نصائح لتقديم العصائر للأطفال بشكل صحي، منها:-

الأفضل تقديم الفاكهة نفسها بدلا من العصير للاستفادة بالألياف.

فى حالة إعطاء الطفل عصير، يجب أن يكون طبيعي 100% وبدون سكر مضاف.

يفضل تخفيف العصير بالمياه (نصف عصير – نصف ماء).

لا تتعدى كمية العصير المقدمة للطفل عن كوب صغير يوميًا للأطفال فوق السنة، وتحت السنة يُفضل عدم إعطاء العصائر نهائيًا.

فيتامينات مهمة لطفلك فى الشتاء

ومن أبرز الأغذية المفيدة للطفل الآتي:-

الحمضيات، مثل الليمون، والبرتقال والجريب فروت والكيوي فهي غنية بالفيتامين (C) الذي يساعد الجسم علي إنتاج كريات الدم البيضاء ومضادات الأجسام المناعية التي تدعم عمل الجهاز المناعي في المحاربة ضد الفيروسات المثيرة لنزلات البرد، ويفيد في تقليص مدة نزلة البرد والتخفيف من عوارضها.

الحبوب الكاملة، وهي غنية بفيتامينات المجموعة(B) التي تدعم عمل جهاز المناعة في محاربة الفيروسات الميكروبات التي تتربص شرًا بالجسم، إن فيتامينات المجموعة (B) تذوب في الماء ولا يستطيع الجسم تخزينها كما الحال، مع الفيتامين (C) لهذا يجب توفيرها عن طريق الغذاء يوميًا.

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