عصائر وأعشاب تزيد هرمونات السعادة، خلال الصيام



يُعتبر شهر رمضان المبارك فرصة ثمينة لإعادة ضبط النفس والجسد معًا، إذ يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب لساعات طويلة، مما يفرض عليه إعادة التفكير في نمط حياته، واختيار الأطعمة والمشروبات التي تمنحه الطاقة والصحة النفسية والجسدية.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن استغلال النظام الغذائي في رمضان، لتحسين المزاج خلال ساعات الصيام، والشعور بالسعادة.

وذلك من خلال الاستعانة ببعض العصائر والأعشاب التي تعمل على تعزيز هرمونات السعادة مثل السيروتونين، والدوبامين، والأوكسيتوسين، والإندورفين.



مشروبات عشبية تعزز هرمونات السعادة

مشروبات تعزز هرمونات السعادة

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من العصائر والأعشاب التي تلعب دورًا فعّالًا في تحسين المزاج، ورفع مستويات هرمونات السعادة، والتقليل من التوتر والقلق الذي قد يرافق الصيام.



أولًا: تأثير الصيام على الحالة النفسية



يُحدث الصيام تغييرات فسيولوجية ونفسية في جسم الإنسان، فمع انخفاض مستويات السكر في الدم، وانخفاض الكافيين (لدى المعتادين عليه)، قد يشعر الصائم في البداية بتقلبات مزاجية، عصبية، أو حتى خمول.

لكن مع اختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة خلال فترات الإفطار والسحور، يمكن دعم الجسم وتعزيز الشعور بالراحة النفسية والطاقة.



العصائر الطبيعية المعدّلة للمزاج



عصير الموز بالحليب والعسل:

يُعد الموز مصدرًا غنيًا بـ التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى سيروتونين، هرمون السعادة. إضافة العسل الطبيعي كمُحلّي يمنح طاقة صحية ويدعم المخ، بينما يوفر الحليب البروتين الضروري لاستقرار المزاج. تناول هذا العصير على الإفطار أو السحور يعزز الشعور بالهدوء والسعادة.

عصير البرتقال والجزر مع الزنجبيل:

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول. أما الجزر فيدعم المناعة ويحتوي على مضادات أكسدة. إضافة الزنجبيل الطازج ينشّط الدورة الدموية، ما يعزز الشعور بالنشاط.

عصير الفراولة والشوفان:

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، الذي يساعد على محاربة التوتر. أما الشوفان فهو مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، التي ترفع السيروتونين بشكل مستقر، وتُشعر الإنسان بالشبع والراحة.

عصير التمر بالحليب:

التمر غني بالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وسكريات طبيعية ترفع الطاقة سريعًا، كما يعزز الحليب الإحساس بالراحة والاسترخاء، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام.

مشروبات عشبية تحسن مزاجك



البابونج:

من أكثر الأعشاب التي ثبت علميًا أنها تساعد على الاسترخاء. كوب من شاي البابونج وقت الإفطار أو قبل النوم يخفف التوتر، ويساعد على النوم العميق، ويحسن المزاج العام.

اليانسون:

غني بالمركبات التي تهدئ الجهاز العصبي. يعمل على تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب، ويمكن تناوله مع العسل للحصول على طعم لذيذ وفائدة أكبر.

النعناع:

يعمل النعناع على تهدئة الأعصاب، وتحسين الهضم الذي قد يتأثر خلال رمضان بسبب تغيير مواعيد الطعام. يمكن شرب شاي النعناع بعد الإفطار لتقليل الانتفاخ، وتعزيز الإحساس بالراحة النفسية.

الزنجبيل مع القرفة:

خليط الزنجبيل والقرفة يعمل على تنشيط الدورة الدموية، ما يعزز الشعور بالطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد في تحسين المزاج، وخفض القلق.

الشاي الأخضر:

غني بمضادات الأكسدة، ويحتوي على L-theanine، وهو حمض أميني يعزز التركيز ويقلل التوتر. تناول كوب واحد يوميًا خلال الإفطار قد يساعد في تحسين المزاج واليقظة.

نصائح لاستخدام المشروبات المزاجية خلال الصيام



تجنب الإفراط: يجب الاعتدال في تناول الأعشاب والعصائر، وعدم الإكثار منها بشكل مفرط حتى لا تؤثر على المعدة أو تسبب مشاكل أخرى.

اختيار الوقت المناسب: يُفضل تناول العصائر التي تحتوي على سكريات طبيعية (كعصير التمر أو الموز) خلال الإفطار لتعويض انخفاض السكر في الدم. أما الأعشاب المهدئة كالبابونج واليانسون، فمن الأفضل تناولها قبل النوم.

التقليل من الكافيين: المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي الأسود قد تؤدي إلى زيادة التوتر والعصبية، لذلك يُنصح باستبدالها بمشروبات مزاجية طبيعية.

دمج المشروبات مع التغذية المتوازنة: المشروبات وحدها لا تكفي لتحسين المزاج إذا لم تكن مصحوبة بنظام غذائي متوازن يحتوي على بروتينات، دهون صحية، وكربوهيدرات معقدة.

العلاقة بين المشروبات المزاجية وهرمونات السعادة



هرمونات السعادة

تؤثر هذه المشروبات مباشرة أو غير مباشرة على مستويات الهرمونات المسؤولة عن السعادة، مثل:

السيروتونين: يرتبط بالراحة النفسية، وتنظيم النوم. يمكن دعمه عبر تناول المشروبات التي تحتوي على التربتوفان (مثل الحليب والموز).

الدوبامين: مسؤول عن التحفيز والشعور بالإنجاز. المشروبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة (كعصير الفراولة والبرتقال) تعزز من إنتاجه.



الأوكسيتوسين: هرمون الحب والارتباط، ويمكن رفع مستواه عبر مشروبات تدعم الراحة والتواصل الاجتماعي مثل شاي الأعشاب أثناء الجلسات العائلية.



الإندورفين: يرفع الشعور بالفرح ويخفف الألم. تناول التمر والعسل يمكن أن يدعم إفرازه بسبب احتوائهما على سكريات طبيعية.



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