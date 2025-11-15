تفاصيل مصرع 2 وإصابة 24 طالبا في حادث انقلاب أتوبيس بصحراوي الأقصر

18 حجم الخط

وقع حادث انقلاب أتوبيس رحلات، صباح اليوم السبت، بالطريق الصحراوي الغربي عند مركز إسنا بمحافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرع مشرفة وطالبة، وإصابة 24 آخرين.

حادث أتوبيس صحراوي إسنا

وعزز مرفق إسعاف الأقصر بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع التفاصيل بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الأقصر بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالطريق الصحراوي الغربي تحديدًا ما بين حدود مركز أسنا التابع لدائرة المحافظة، ومدينة السباعية محافظة أسوان.

وأسفر الحادث عن حالتي وفاة هما: سلوان مرزوق (15 سنة)، وداليا سليمان (50 سنة)

والمصابون هم: رنا الشريف عادل (13 سنة)، رزان عبد العظيم محمد (13 سنة)، ندى إبراهيم (13 سنة)، حسن مصطفى حسن (12 سنة)، عمار مصطفى عبد المنعم (12 سنة)، عبد الله إيهاب محي الدين (12 سنة)، رودينا علاء حامد (12 سنة)، فراج السيد محمد (12 سنة)، منى موحد بدري (14 سنة)، أحمد حمدي أمير (12 سنة)، أميرة محمد أحمد (14 سنة)، أحمد حسنين عز الدين (45 سنة)، نهى خالد عمران (13 سنة)، جهاد ناصر عبد الله (12 سنة)، مصطفى سعيد محمد (12 سنة)، محمد أحمد عبده (14 سنة)، محمد محمد تيمور (14 سنة)، ياسين عادل عبد الفتاح (12 سنة)، مدثر أحمد علي (14 سنة)، عمار صادق شاكر (14 سنة)، روماني مكرم سامي (60 سنة)، دينا عيد عوض الله (12 سنة)، أحمد محمد نميري (12 سنة)، وحنين مصطفى عبد التواب (17 سنة)، وجميع المصابين من محافظة أسوان.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

