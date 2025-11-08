السبت 08 نوفمبر 2025
محافظات

تدشين مبادرة "هنزور معبد الأقصر بالجلابية"، رد صعيدي على الإساءة للزي التراثي

الجلباب الصعيدي
الجلباب الصعيدي
تشهد محافظة الأقصر تدشين مبادرة بعنوان "هنزور معبد الأقصر بالجلابية"، ردًا على الدعوات التي طالبت بمنع دخول من يرتدي الجلابية إلى المناطق الأثرية والسياحية.

الجلباب الصعيدي 

وأعلن مؤسس المبادرة محمد عبد اللطيف الصغير أن الفعالية ستقام يوم الجمعة المقبلة عقب صلاة الجمعة، على أن يكون التجمع في ساحة سيدي أبو الحجاج أمام معبد الأقصر. 

وأوضح أن الهدف من المبادرة هو التعبير عن الفخر بالهوية والتراث الصعيدي، وإبراز الجلابية كرمز للأصالة والعزة، مشيرًا إلى أن الزيارة ستتضمن شرحًا لتاريخ المعبد بمشاركة مرشدين سياحيين، إلى جانب جلسات تصوير فوتوغرافية للمشاركين مع توزيع هدايا فرعونية تذكارية. 

وأضاف أن عددًا من الشخصيات العامة والرموز الثقافية سيشاركون في المبادرة، من بينهم الشاعر الكبير حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.

ولاقت الدعوة والمبادرة صدى واسعًا وترحيبًا كبيرًا من مختلف الأوساط في الأقصر، معتبرين إياها ردًا راقيًا يعكس اعتزاز أبناء الصعيد بهويتهم وتراثهم المصري الأصيل.

 

 

 

 

