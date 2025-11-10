حشود غفيرة بلجنة عمر عبد العزيز بالأقصر في أول أيام انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

تشهد لجنة مدرسة عمر عبد العزيز بالكرنك، اليوم الإثنين، وبعد مرور نحو 3 ساعات على فتح باب التصويت توافدا هائلا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب .

انتخابات مجلس النواب محافظة الأقصر

ويبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في محافظة الأقصر نحو 922 ألف ناخب وناخبة، من إجمالي عدد سكان يقترب من مليون وأربعمائة ألف نسمة، ويتم التصويت داخل 147 لجنة انتخابية فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف قضائي كامل.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر، المنعقدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، عن فتح كافة اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة، وانتظام العملية الإنتخابية بالمحافظة دون أي عوائق، في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي يستمر التصويت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025 الجاري.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، إلى جانب غرف فرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير أعمال التصويت لحظة بلحظة، وتذليل أى عقبات فنية أو لوجيستية، قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد استعدت لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، وتحسين مستوى الإنارة العامة، وتوفير حرم آمن لتيسير حركة الناخبين.

