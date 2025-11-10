محافظ الأقصر يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، عددًا من لجان انتخابات مجلس النواب، وهم لجنة مدرسة التربية الفكرية رقم (38)، ولجنة مدرسة عمر بن العزيز الابتدائية المشتركة رقم (31)، وذلك برفقة اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، في إطار المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية بمحافظة الأقصر، وفى أول أيام الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025

وخلال جولته، اطمأن محافظ الأقصر على انتظام سير العملية الانتخابية وسهولة إجراءات التصويت داخل اللجان، موجهًا الشكر للعاملين والمشرفين على حسن التنظيم وتوفير سبل الراحة للناخبين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد محافظ الأقصر حرص الدولة على توفير مناخ آمن ومستقر يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية دور مجلس النواب في المرحلة القادمة، مع التأكيد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وكان قد تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على ربطها بكافة الشبكات، وذلك في حضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومحسن الشامي مدير الشبكة الوطنية بمحافظة الأقصر.

