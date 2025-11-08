السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات النواب

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع
18 حجم الخط

ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري.

انتخابات مجلس النواب 

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات المعنية.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد والتأكد من الجاهزية الكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، مع انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف الانتخابي أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما وجه محافظ الأقصر، بالمرور على كافة المقرات الانتخابية والتأكيد على جاهزيتها والأماكن المحيطة بها وتكثيف أعمال النظافة العامة والحفاظ على جمال الشكل العام، والتأكد من جاهزية أعمدة الإنارة أمام جميع المقار الانتخابية، ووضع مظلات ووسائل تهوية أمام المقرات الانتخابية وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن للتيسير على المواطنين، مع متابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان الانتخابية وداخل اللجنة العامة.

